الدفاع المدني في ذي قار يضع خطة لحماية المراكز الانتخابية خلال انتخابات تشرين المرتقبة

موقع تابناك الإخباري_وشملت الخطة انتشار مفارز الدفاع المدني وآلياتها في الاماكن المحددة لها ضمن قاطع المسؤولية موزعة من قضاء الفجر شمالاً حتى قضاء الجبايش.

هذا وكثّف الدفاع المدني من تواجده بالقرب من مخازن المفوضية لحمايتها من أي طارئ محتمل.

ويشهد العراق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، انتخابات برلمانية في موعد تقدم ستة أشهر عن الموعد المعتاد في نيسان كل أربع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في 19 كانون الأول/ يناير على تأجيلها بناء على طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ"استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

وبلغ العدد النهائي للمرشحين للانتخابات 3243، بحسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي.

ويتنافس هؤلاء ضمن قانون الدوائر الانتخابية المفتوحة، ويبلغ عددها 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.