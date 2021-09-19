اعتقالات في القدس ومواجهات مع الاحتلال عقب استهداف بؤرة استيطانية في سلوان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابين في القدس المحتلة، في حين اندلعت مواجهات الليلة الماضية استهدف خلالها الشبان بؤرًا استيطانية وكاميرات مراقبة بسلوان.

موقع تابناك الإخباري_وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بكر عويس، بعد اعتراض مركبته في حي رأس العامود بالقدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رمزي عادل صلاح من بلدة أبو ديس على حاجز "الكونتينر" شمالي بيت لحم.

وشهدت بلدة سلوان الجنوبية للمسجد الأقصى، الليلة الماضية، مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وأفادت مصادر محلية أن مسعفاً أصيب بجراح متوسطة خلال المواجهات التي أطلقت فيها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز بكثافة تجاه المواطنين.

وانتشر جنود الاحتلال في أزقة حيي بطن الهوى وبئر أيوب، حيث تعمدوا تحطيم مركبات المقدسيين وإطلاق قنابل الصوت تجاه المنازل مباشرةً.

وفي المقابل، تمكن عدد من شبان بطن الهوى من استهداف البؤر الاستيطانية في الحي بوابل من المفرقعات النارية.

وأدت المفرقعات لاشتعال النيران في غرفة بأحد المنازل التي استولى عليها المستوطنون.

وفي حي بئر أيوب أشعل الثوار المقدسيون النار في عامود "كاميرات المراقبة" الإسرائيلية، كما استهدفوا القوة المقتحمة بالزجاجات الحارقة.

وتشهد أحياء القدس مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تسعى لتهجير المقدسيين وهدم منازلهم.



