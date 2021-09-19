غوتيريش يعول على الشباب من أجل تحقيق عالم عادل ومستدام للجميع

حيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش"أصوات الشباب ورؤيتهم والتزامهم في تشكيل عالم أكثر سلاما".

موقع تابناك الإخباري_وخلال إحتفال إفتراضي باليوم الدولي للسلام، قال غوتيريش لشباب مجتمعين عبر الإنترنت: "أنتم قادة وصانعو تغيير في مجتمعاتنا، أنتم تتحدثون علنا ضد العنف والتمييز وعدم المساواة، وتدعون إلى إنهاء النزاعات في جميع أنحاء العالم، بينما "تقودون أيضا مهمة اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ".

وكان غوتيريش يحضر الاحتفال الافتراضي للشباب 2021، حول موضوع التعافي بشكل أفضل من أجل عالم مستدام ومنصف.

وطلب غوتيريش من الشباب دعم دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار العالمي لمدة 24 ساعة، "وأن تلتزم جميع أطراف النزاع بسلام دائم ومستدام".

كما حث الشباب على "الاستمرار في الضغط على الحكومات والقادة الآخرين لسد فجوة اللقاح بين الدول الغنية والفقيرة".

وأخيرا، شجعهم على الاستمرار في دق ناقوس الخطر بشأن حالة الطوارئ المناخية التي تجتاح كوكبنا.

وقال غوتيريش: "بينما نسعى لتحقيق السلام بين الدول وداخلها، نحتاج أيضا إلى السلام مع كوكبنا. الطقس القاسي، وذوبان الأنهار الجليدية، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتلوث الهواء والماء يهدد وجودنا ذاته".

وفي الختام طلب من الشباب مساعدة العالم "على التعافي بشكل أفضل وأقوى".

وقال: "أشكركم على الاحتفال بالسلام معنا اليوم وكل يوم. إنني أعتمد على دعمكم المستمر ونحن نعمل معا لبناء عالم أكثر إنصافا واستدامة للجميع".