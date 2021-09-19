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الخارجية تحث واشنطن وسيدني على وقف التدخل في شؤون بكين الداخلية

حثت الصين الولايات المتحدة وأستراليا على وقف التدخل في شؤونها الداخلية وعدم خلق أمواج في منطقة آسيا-الباسيفيك.
رمز الخبر: ۵۷۱۹۷
تأريخ النشر: 18 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أدلى بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي ردا على بيان بعد مشاورات وزارية بين الولايات المتحدة وأستراليا أبدت قلقا بشأن بحر الصين الجنوبي وشينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان.

وقال تشاو إن "موقف الصين من هذه القضايا ثابت وواضح"، منتقدا الولايات المتحدة وأستراليا لتعمد تشويه سمعة الصين، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الخلاف بين دول المنطقة لمصالحهما الجيوسياسية.

وأوضح أن الحقائق أثبتت أن الصين ليست المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في منطقة آسيا-الباسيفيك فحسب، بل هي أيضًا حامية قوية للسلام والاستقرار الإقليميين، مضيفا أن "تنمية الصين هي نمو للسلام العالمي وخير للازدهار الإقليمي".

وقال إن الصين على قناعة دائما بأن التعاون بين الدول يجب أن يتوافق مع اتجاه السلام والتنمية، وأن يساعد على تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون، وأنه ينبغي ألا يستهدف أي طرف ثالث أو يضر بمصالحه.

وحث تشاو الولايات المتحدة وأستراليا على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والمفاهيم الجيوسياسية الضيقة، قائلا إنه يتعين على الدولتين التوافق مع اتجاه العصر واحترام الرغبات المشتركة لدول المنطقة، وتبني وجهة نظرة صحيحة تجاه تنمية الصين.

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