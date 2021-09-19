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بغداد وواشنطن تتفقان على تقليص الوحدات القتالية الأميركية في عين الأسد وأربيل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الجمعة، أن اللجنة الفنية العسكرية العراقية عقدت اجتماعاً مع نظيرتها الأميركية، في العاصمة العراقية بغداد، نتج عنه الاتفاق على تقليص القوات القتالية الأميركية في القواعد العسكرية، في "عين الأسد" في الأنبار، ومحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
رمز الخبر: ۵۷۱۹۶
تأريخ النشر: 18 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي أعقاب ذلك، أصدرت العمليات المشتركة بيانا قالت فيه، إن اجتماعاً بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، عبد الأمير الشمري، ونظيرتها الأميركية، برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق، جون برينان، عُقد يوم أمس في إطار المحادثات الأمنية الفنية.

وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا "على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأميركية من القواعد العسكرية، في عين الأسد وأربيل، على أن يكتمل بحلول نهاية شهر أيلول الجاري. كما تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقرّ بقيادة ضابط برتبة فريق، إلى مقرّ أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء، لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز، وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة".

ونوّه البيان إلى أن الطرفين جددا "التأكيد بأن وجود القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق، ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، وبما يتوافق مع السيادة العراقية".

كما اتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية، لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي، بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام، وفقاً للبيان.


         

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