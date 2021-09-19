النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ
مع تجدد المواجهات..

الاحتلال يتوعد المقاومة في جنين مقرا بأنها الأقوى في الضفة

نقلت صحيفة معاريف في كيان الاحتلال الإسرائيلي عن الجنرال يائير فلاي قائد لواء غولاني في جيش الاحتلال قوله إنه بعد 20 عاما منذ تنفيذ عملية "السور الواقي"، لا تزال نواة المقـاومة المسلحة في مدينة جنين أقوى من أي مكان آخر.
رمز الخبر: ۵۷۱۸۹
تأريخ النشر: 18 September 2021

وأضاف الضابط الاسرائيلي بأن التطورات الأخيرة في مدينة جنين "مقلقة للغاية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، مساء يوم أمس الجمعة، قرب حاجز الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الموجودة على الحاجز أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين خرجوا دعماً وإسناداً للأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، ومن دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وكان جيش الاحتلال عزز من قواته عند حاجز الجلمة، بالإضافة إلى المنطقة المحاذية الجدار العازل إلى الغرب من جنين، خلال الأيام الماضية، وذلك في أعقاب تمكن ستة أسرى من الهروب خارج سجن.

وأعلنت فصائل المقاومة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أمس الجمعة، النفير العام بين مقاتليها "استعدادا لأي حماقة إسرائيلية" لاقتحام المخيم، مؤكدة أنه في حال شن جيش الاحتلال عملية عسكرية ضد المخيم فإنه سيرى ما لا يتوقعه.

وكانت الفصائل أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الاجنحة العسكرية للفصائل من سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى بهدف التصدي لأي عدوان إسرائيلي محتمل.

وكان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، قال أمس: "إننا مستعدون لدخول مدينة جنين بقوات كبيرة من أجل اعتقال الأسيرين المحررين من سجن جلبوع في حال تأكد وصولهما إليها.

وقال كوخافي في مقابلة مع القناة 12 العبرية، إن التحقيق مع الأسير زكريا الزبيدي أظهر أن الأسرى خططوا للذهاب إلى جنين، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسرى على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة.

وأضاف كوخافي "أنه في حال تأكد وصول الأسيرين إلى جنين فإن الجيش مستعد لدخولها بقوات كبيرة من أجل اعتقالهما، حتى لو كان ذلك على حساب التأثير على باقي مناطق الضفة الغربية".

وتابع: "إذا زاد حجم الهجمات التي تنطلق من مدينة جنين بشكل عام، أو مخيم اللاجئين (مخيم جنين) بشكل خاص، فقد يكون من المحتم إجراء عملية تطهير في هذه المنطقة".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أسرى الجهاد الاسلامي: لن نتراجع في معركتنا وخطواتنا التصعيدية لا حدود لها
صور أبطال "كتيبة جنين" ومعركة "نفق الحرية" تزين جدران شوارع غزة
دمشق تعلن بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي الذي تعرض لاعتداء إرهابي
حزب الله: كسر الحصار لن يقتصر فقط على المشتقات النفطية والمحروقات
طالبان تفتح المدارس للفتية فقط وغموض حول مصير الفتيات
4 جرحى جراء اشتباك مسلح في مخيم عين الحلوة ومصادر تؤكد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار
أردوغان: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار
باخرة الفيول العراقي تفرغ حمولتها في منشأة الزهراني
شركة الأمانة للمحروقات تبدأ بتوزيع المازوت الإيراني مجاناً على بعض القطاعات
بعثة بولونية: إمكانات أقاليم الجنوب تسمح بإنجاز استثمارات مفتوحة على السوق الإفريقي برمته
تظاهرتان إحداهما مؤيدة وأخرى معارضة لإجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد
رئيس الوزراء يحاور طالبان ويحثهم على تشكيل حكومة شاملة
تخوف صهيوني من صدام مسلح في جنين
لبنان..ضبط شاحنة تحوي 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم
رياضيو وشباب واسط يأملون من مرشحي دولة القانون إستكمال منجزات المالكي
رئيس منظمة الطاقة الذرية: يمكن تحقيق جزء كبير من أهداف "الاقتصاد النووي" بتشغيل مفاعل أراك للماء الثقيل
وصول دفعة ثانية من صهاريج المازوت القادمة من ايران عبر سوريا إلى لبنان
لبيد يعلن عن نيته زيارة البحرين خلال لقاء وزاري يحتفل بالتطبيع
عشرات الاصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتين ضد الاستيطان في بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: كسر الحصار على لبنان ما كان ليكون لولا قوة المقاومة
اجراء اسرائيل لتلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها نقض لإتفاق الاطار
خطيب زاده: عضوية ايران بمنظمة شنغهاي خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران
إصابة العشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية المغير بالضفة الغربية
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
باخرة النفط العراقي تفرغ حمولتها في معملي دير عمار والزهراني
متفائل بالانتخابات القادمة وادعو العراقيين للمشاركة بكثافة لتغيير الواقع
البنتاغون يؤكد أهمية الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي للعالم
المنتخب الوطني لكرة الصالات يهزم أميركا ب4 أهداف مقابل هدفين
تصنيع طائرات كاميكاز الإسرائيلية في أحدث اتفاقات التطبيع العسكرية بين الرباط وتل أبيب
مسيرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام في الخليل