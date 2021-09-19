الاحتلال يتوعد المقاومة في جنين مقرا بأنها الأقوى في الضفة

نقلت صحيفة معاريف في كيان الاحتلال الإسرائيلي عن الجنرال يائير فلاي قائد لواء غولاني في جيش الاحتلال قوله إنه بعد 20 عاما منذ تنفيذ عملية "السور الواقي"، لا تزال نواة المقـاومة المسلحة في مدينة جنين أقوى من أي مكان آخر.

وأضاف الضابط الاسرائيلي بأن التطورات الأخيرة في مدينة جنين "مقلقة للغاية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، مساء يوم أمس الجمعة، قرب حاجز الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الموجودة على الحاجز أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين خرجوا دعماً وإسناداً للأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، ومن دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وكان جيش الاحتلال عزز من قواته عند حاجز الجلمة، بالإضافة إلى المنطقة المحاذية الجدار العازل إلى الغرب من جنين، خلال الأيام الماضية، وذلك في أعقاب تمكن ستة أسرى من الهروب خارج سجن.

وأعلنت فصائل المقاومة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أمس الجمعة، النفير العام بين مقاتليها "استعدادا لأي حماقة إسرائيلية" لاقتحام المخيم، مؤكدة أنه في حال شن جيش الاحتلال عملية عسكرية ضد المخيم فإنه سيرى ما لا يتوقعه.

وكانت الفصائل أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الاجنحة العسكرية للفصائل من سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى بهدف التصدي لأي عدوان إسرائيلي محتمل.

وكان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، قال أمس: "إننا مستعدون لدخول مدينة جنين بقوات كبيرة من أجل اعتقال الأسيرين المحررين من سجن جلبوع في حال تأكد وصولهما إليها.

وقال كوخافي في مقابلة مع القناة 12 العبرية، إن التحقيق مع الأسير زكريا الزبيدي أظهر أن الأسرى خططوا للذهاب إلى جنين، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسرى على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة.

وأضاف كوخافي "أنه في حال تأكد وصول الأسيرين إلى جنين فإن الجيش مستعد لدخولها بقوات كبيرة من أجل اعتقالهما، حتى لو كان ذلك على حساب التأثير على باقي مناطق الضفة الغربية".

وتابع: "إذا زاد حجم الهجمات التي تنطلق من مدينة جنين بشكل عام، أو مخيم اللاجئين (مخيم جنين) بشكل خاص، فقد يكون من المحتم إجراء عملية تطهير في هذه المنطقة".



