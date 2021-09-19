نيويورك تايمز: حزب الله ربح جولة ضد واشنطن وبدا أنه المنقذ الوطني

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية، ان حزب الله بدا بعد نقله اكثر من مليون غالون من المازوت الايراني الى لبنان، أنه المنقذ الوطني.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": إن حزب الله بدا بعد نقله أكثر من مليون غالون من المازوت الإيراني إلى لبنان عبر سوريا، أنه المنقذ الوطني، وتدخَّلَ حيث فشلت الحكومة اللبنانية وداعموها الغربيون، إثر تعرض لبنان لواحد من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

واشارت الصحيفة الى أن السفارة الأميركية في بيروت رفضت التعليق على طلب مراسلي الصحيفة بشأن وصول المازوت الايراني.

وعندما أعلن حزب الله الشهر الماضي أن الوقود في طريقه من إيران، قللت السفيرة الأميركية من شأن أي تهديد باتخاذ إجراءات عقابية.

وقالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في مقابلة: "لا أعتقد أن أي شخص سوف يشهر سيفه إذا كان شخص ما قادراً على إدخال الوقود إلى المستشفيات التي تحتاج إليه".

ورأت الصحيفة أن معاناة اللبنانيين العميقة جعلت من غير المحتمل أن تعاقب الولايات المتحدة أي شخص بسبب قبوله الوقود الإيراني الخاضع للعقوبات.

وأشارت إلى أنه كانت كل خطوة تقريباً في رحلة الوقود تمثل تحديًا للولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على شراء النفط الإيراني والحكومة السورية وحزب الله والشركة المرتبطة بحزب الله والتي ستوزع الوقود داخل لبنان.