الشهر المقبل يشهد خروج أول دفعة من القوات الأميركية إثر اتفاق بين بغداد وواشنطن

أعلن العراق، أمس الجمعة، الاتفاق مع الولايات المتحدة على تقليص القوات القتالية بمحافظتي الأنبار وأربيل.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، أمس الجمعة، للتباحث بشأن الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي، وفق بيان للجيش العراقي.

وأفاد البيان بـ"الاتفاق على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية بمحافظتي الأنبار وأربيل دون ذكر أعداد محددة".

وأوضح أن "الطرفين جددا التأكيد بأن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، يأتي بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية".

كما اتفق الجانبان على "عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية، لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي، بحلول نهاية العام الجاري"، وفق البيان ذاته.

وفي تموز/يوليو الماضي، توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2021.