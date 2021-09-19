وصول دفعة ثانية من صهاريج المازوت القادمة من ايران عبر سوريا إلى لبنان

وصلت الدفعة الثانية من صهاريج المازوت ليل الجمعة - السبت، وعبرت الاراضي السورية الى لبنان عبر نقطة حوش السيد علي، وسط أهازيج الأهالي العفوية.

موقع تابناك الإخباري_وصلت الدفعة الثانية من صهاريج المازوت ليل الجمعة - السبت، وعبرت الاراضي السورية الى لبنان عبر نقطة حوش السيد علي، وسط أهازيج الأهالي العفوية.

على دروب الليل ... عبرت القافلة الثانية من صهاريج كسر الحصار الأميركي... انارت ليل الهرمل وباركت طرقات تحتضنها صور شهداء...

القافلة تضم 50 صهريجا على متن كل منها 50 الف ليتر.. وسيتواصل عبور قوافل كسر الحصار لحين افراغ الباخرة التي ستليها بواخر اخرى كما وعد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وإلى البقاع الغربي .. حيث استحال عبور الصهاريج احتفالات عفوية وأهازيج نصر وعز.