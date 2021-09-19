وزير مغربي العلاقة مع "إسرائيل" ارتفعت كثيرًا بعد اتفاقية التطبيع

وأضاف بوريطة أن المغرب وإسرائيل يتعاونان في مجالات عدة، من بينها الأمن السيبراني والعسكري، كما شاركا في مناورات عسكرية مشتركة"، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه العلاقات من التحديات الكبيرة.

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن العلاقات التجارية المتبادلة بين المغرب و"إسرائيل" ارتفعت بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية التطبيع، متوقعًا أن يصل عدد السياح "الإسرائيليين" الوافدين للمغرب حوالي مليون سائح نهاية السنة الجارية.

وقال بوريطة خلال مشاركته في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع –الخيانية-، التي أبرمتها الدول العربية الثلاث مع دولة الاحتلال الإسرائيلية: "إن العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل كانت قبل اتفاقية التطبيع".

وأضاف بوريطة أن المغرب وإسرائيل يتعاونان في مجالات عدة، من بينها الأمن السيبراني والعسكري، كما شاركا في مناورات عسكرية مشتركة"، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه العلاقات من التحديات الكبيرة.

المصدر: فلسطين اليوم