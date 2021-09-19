ميناء امير آباد سيصبح الجسر الاقتصادي للبلاد مع اورآسيا

واعرب عن سروره لحجم الاستثمارات المنجزة في ميناء امير آباد الاقتصادي الخاص مؤكدا ضرورة زيادة طاقات الميناء وارصفة التفريغ ومستودعات تخزين السلع في هذه الوحدة الاقتصادية.

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف ضرورة الاستفادة من طاقات ميناء امير آباد في مدينة بهشهر بمحافظة مازندران شمال ايران في مسار تنمية التبادل التجاري مع دول اورآسيا.

واشار قاليباف في تصريحه خلال زيارته التفقدية يوم الخميس لميناء امير آباد الاقتصادي الخاص في بهشهر الى انتخاب الميناء كبوابة لدخول البلاد الى الاتحاد الاوراسي وقال: انه وفي ظل الاستفادة من طاقات ميناء امير آباد سيزداد حجم التبادل الاقتصادي للبلاد مع الدول الساحلية المطلة على بحر قزوين.

واعرب عن سروره لحجم الاستثمارات المنجزة في ميناء امير آباد الاقتصادي الخاص مؤكدا ضرورة زيادة طاقات الميناء وارصفة التفريغ ومستودعات تخزين السلع في هذه الوحدة الاقتصادية.