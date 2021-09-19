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الرئيس الطاجيكي يستقبل نظيره الايراني رسميا

وفي ختام المحادثات سيشارك الرئيسان رئيسي ورحمان في مؤتمر صحفي لشرح نتائج المحادثات بين الجانبين.
رمز الخبر: ۵۷۱۷۵
تأريخ النشر: 18 September 2021

استقبل الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان في دوشنبة رسميا صباح اليوم السبت نظيره الايراني آية الله ابراهيم رئيسي الذي يزور طاجيكستان للمشاركة في اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وفي هذه المراسم التي جرت في قصر الشعب وشارك فيها ايضا رئيس الوزراء ورئيسي البرلمان ومجلس النواب الاعلى تم عزف الشيد الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية وطاجيكستان ومن ثم تفقد الرئيسان آية الله ابراهيم رئيسي وامام علي رحمان حرس الشرف.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمي جرت المحادثات بين الرئيسين ومن ثم انطلقت المحادثات الرسمية بين وفدي البلدين رفيعي المستوى ليتم بعدها توقيع وثائق التعاون بينهما.

وفي ختام المحادثات سيشارك الرئيسان رئيسي ورحمان في مؤتمر صحفي لشرح نتائج المحادثات بين الجانبين.

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قد وصل الى دوشنبة الخميس والقى يوم امس الجمعة كلمة في اجتماع القمة الـ 21 للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، كما التقى على هامش الاجتماع عددا من رؤساء الدول المشاركة.

جدير ذكره انه تم خلال اعمال اجتماع القمة تبديل عضوية ايران الى دائمة فيها بموافقة جميع رؤساء الدول الثماني الرئيسية في المنظمة.

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