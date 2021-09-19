النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

بالصورة: الجامعة الوطنية الطاجيكية تمنح الرئيس الايراني شهادة دكتوراه فخرية

رمز الخبر: ۵۷۱۷۰
تأريخ النشر: 18 September 2021

منحت الجامعة الوطنية الطاجيكية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي شهادة دكتوراه فخرية.

ویذکر أنه جاء ذلك خلال زيارة الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي الجمعة للجامعة الوطنية الطاجيكية في العاصمة دوشنبة وتفقده معرض المنجزات العلمية الخاص بالجامعة.

وفي المراسم تم منح الرئيس الايراني شهادة دكتوراه فخرية وسط ترحيب واستحسان الطلبة الجامعيين واساتذة الجامعة واصبح عضوا فخريا للهيئة العلمية للجامعة.

وتعتبر الجامعة الوطنية الطاجيكية الجامعة الاكبر والارقى في طاجيكستان ويعود تاسيسها الى العام 1947 وتتضمن 14 كلية تضم اكثر من 30 الف طالب جامعي.

يذكر ان الرئيس الايراني كان قد توجه الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة يوم الخميس للمشاركة في اجتماع القمة الـ 21 لمنظمة شنغهاي للتعاون حيث القى كلمة فيه، كما اجرى محادثات مع العديد من رؤساء ومسؤولي الدول المشاركة الاخرى ومنها الدولة المضيفة.

جدير بالاشارة ايضا انه تم القبول بعضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة في المنظمة بموافقة رؤساء الدول الرئيسية الثمانية الاخرى على ذلك.جاء ذلك خلال زيارة الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي الجمعة للجامعة الوطنية الطاجيكية في العاصمة دوشنبة وتفقده معرض المنجزات العلمية الخاص بالجامعة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أسرى الجهاد الاسلامي: لن نتراجع في معركتنا وخطواتنا التصعيدية لا حدود لها
صور أبطال "كتيبة جنين" ومعركة "نفق الحرية" تزين جدران شوارع غزة
دمشق تعلن بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي الذي تعرض لاعتداء إرهابي
حزب الله: كسر الحصار لن يقتصر فقط على المشتقات النفطية والمحروقات
طالبان تفتح المدارس للفتية فقط وغموض حول مصير الفتيات
4 جرحى جراء اشتباك مسلح في مخيم عين الحلوة ومصادر تؤكد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار
أردوغان: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار
باخرة الفيول العراقي تفرغ حمولتها في منشأة الزهراني
شركة الأمانة للمحروقات تبدأ بتوزيع المازوت الإيراني مجاناً على بعض القطاعات
بعثة بولونية: إمكانات أقاليم الجنوب تسمح بإنجاز استثمارات مفتوحة على السوق الإفريقي برمته
تظاهرتان إحداهما مؤيدة وأخرى معارضة لإجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد
رئيس الوزراء يحاور طالبان ويحثهم على تشكيل حكومة شاملة
تخوف صهيوني من صدام مسلح في جنين
لبنان..ضبط شاحنة تحوي 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم
رياضيو وشباب واسط يأملون من مرشحي دولة القانون إستكمال منجزات المالكي
رئيس منظمة الطاقة الذرية: يمكن تحقيق جزء كبير من أهداف "الاقتصاد النووي" بتشغيل مفاعل أراك للماء الثقيل
وصول دفعة ثانية من صهاريج المازوت القادمة من ايران عبر سوريا إلى لبنان
لبيد يعلن عن نيته زيارة البحرين خلال لقاء وزاري يحتفل بالتطبيع
عشرات الاصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتين ضد الاستيطان في بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: كسر الحصار على لبنان ما كان ليكون لولا قوة المقاومة
اجراء اسرائيل لتلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها نقض لإتفاق الاطار
إصابة العشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية المغير بالضفة الغربية
خطيب زاده: عضوية ايران بمنظمة شنغهاي خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران
باخرة النفط العراقي تفرغ حمولتها في معملي دير عمار والزهراني
متفائل بالانتخابات القادمة وادعو العراقيين للمشاركة بكثافة لتغيير الواقع
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
تصنيع طائرات كاميكاز الإسرائيلية في أحدث اتفاقات التطبيع العسكرية بين الرباط وتل أبيب
البنتاغون يؤكد أهمية الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي للعالم
المنتخب الوطني لكرة الصالات يهزم أميركا ب4 أهداف مقابل هدفين
مسيرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام في الخليل