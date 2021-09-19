مستوطنون يعتدون على شاب بالسكاكين

ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية بحق المواطنين في مناطق متفرقة بمدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة.

أصيب سائق حافلة مقدسي -صباح يوم الجمعة- بعدة طعنات بالسكاكين من مجموعة من المستوطنين أثناء عمله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مصادر مقدسية أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على الشاب محمد أبو ناب من بلدة سلوان طعنا بالسكاكين أثناء عمله في شركة "ايجد" للحافلات.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين هاجموا الشاب أبو ناب أثناء قيادته في أحد أحياء المدينة المحتلة، ونقل للمستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة.

ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية بحق المواطنين في مناطق متفرقة بمدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2063) انتهاكا خلال آب/أغسطس الماضي، أبرزها استشهاد 8 فلسطينيين، منهم طفل، برصاص الاحتلال ومستوطنيه.

وأحصى التقرير (26) اعتداءً استيطانيًّا تنوعت ما بين سلب وتجريف أراض وشق طرق والتصديق على بناء وحدات استيطانية، ورصد (53) اعتداء للمستوطنين.