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المنتخب الوطني لكرة الصالات يهزم أميركا ب4 أهداف مقابل هدفين

وكانت ايران قد فازت على صربيا 3-2 في الجولة الاولى وستلتقي مع بطلة العالم الارجنتين في الجولة الثالثة بعد غد الاثنين.
رمز الخبر: ۵۷۱۶۷
تأريخ النشر: 18 September 2021

تاهل المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات الى الدور الثاني، دور التسقيط الفردي او خروج المغلوب، ببطولة كاس العالم 2021 الجارية في ليتوانيا بفوزه على نظيره الاميركي 4-2.

ویذکر أنه في هذه المباراة التي جرت في اطار الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة تقدمت اميركا بهدف في الدقيقة الثانية الا ان ايران كثفت هجماتها وتمكنت من معادلة النتيجة في الدقيقة 4 بواسطة فرهاد توكلي.

استمر الضغط الايراني الذي اسفر عن الهدفين الثاني والثالث اللذين جاءا بتوقيع مهدي جاويد واحمد اسماعيل بور في الدقيقتين 8 و 11 على التوالي لينتهي الشوط الاول بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني سعت ايران لزيادة الغلة الا ان اميركا هي التي بادرت الى التسجيل لتصبح النتيجة 3-2 لينتعش املها بمعادلة النتيجة الا ان ايران هي التي سجلت الهدف الرابع لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2 .

وكانت ايران قد فازت على صربيا 3-2 في الجولة الاولى وستلتقي مع بطلة العالم الارجنتين في الجولة الثالثة بعد غد الاثنين.

وفي نهاية الجولة الثانية تتصدر الارجنتين المجموعة برصيد 6 نقاط تليها ايران بنفس الرصيد مع فارق الاهداف ومن ثم صربيا واميركا بلا رصيد.

يذكر ان الفرق المشاركة في البطولة مقسمة الى 6 مجموعات وهي كالتالي:

المجموعة الاولى: روسيا، اوزبكستان، مصر، غواتيمالا.

المجموعة الثانية: كازاخستان، ليتوانيا، كوستاريكا، فنزويلا

المجموعة الثالثة: البرتغال، جزر سليمان، المغرب، تايلندا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، التشيك، فيتنام، بنما.

المجموعة الخامسة: اسبانيا، البارغواي، اليابان، انغولا

المجموعة السادسة: ايران، الارجنتين، اميركا، صربيا.

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