النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

خطيب زاده: عضوية ايران بمنظمة شنغهاي خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران

وأضاف: هذه خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران ومحرك هام لسياستنا الخارجية حول محور آسيا.
رمز الخبر: ۵۷۱۶۵
تأريخ النشر: 18 September 2021

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، يوم الجمعة، بقبول عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، واصفا ذلك بأنه يشكل خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران ومحرك هام لسياستنا الخارجية حول محور آسيا.

وفي تغريدة على تويتر إثر قبول عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، كتب سعيد خطيب زادة: نرحب بحرارة بقرار منظمة شنغهاي للتعاون بقبول عضوية ايران الدائمة.

وأضاف: هذه خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران ومحرك هام لسياستنا الخارجية حول محور آسيا.

وتابع: سنواصل جهودنا للاستفادة من المبادرات المحلية من اجل دفع مصالح المنطقة قدما.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أسرى الجهاد الاسلامي: لن نتراجع في معركتنا وخطواتنا التصعيدية لا حدود لها
صور أبطال "كتيبة جنين" ومعركة "نفق الحرية" تزين جدران شوارع غزة
دمشق تعلن بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي الذي تعرض لاعتداء إرهابي
حزب الله: كسر الحصار لن يقتصر فقط على المشتقات النفطية والمحروقات
طالبان تفتح المدارس للفتية فقط وغموض حول مصير الفتيات
4 جرحى جراء اشتباك مسلح في مخيم عين الحلوة ومصادر تؤكد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار
أردوغان: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار
باخرة الفيول العراقي تفرغ حمولتها في منشأة الزهراني
شركة الأمانة للمحروقات تبدأ بتوزيع المازوت الإيراني مجاناً على بعض القطاعات
بعثة بولونية: إمكانات أقاليم الجنوب تسمح بإنجاز استثمارات مفتوحة على السوق الإفريقي برمته
تظاهرتان إحداهما مؤيدة وأخرى معارضة لإجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد
رئيس الوزراء يحاور طالبان ويحثهم على تشكيل حكومة شاملة
تخوف صهيوني من صدام مسلح في جنين
لبنان..ضبط شاحنة تحوي 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم
رياضيو وشباب واسط يأملون من مرشحي دولة القانون إستكمال منجزات المالكي
رئيس منظمة الطاقة الذرية: يمكن تحقيق جزء كبير من أهداف "الاقتصاد النووي" بتشغيل مفاعل أراك للماء الثقيل
وصول دفعة ثانية من صهاريج المازوت القادمة من ايران عبر سوريا إلى لبنان
لبيد يعلن عن نيته زيارة البحرين خلال لقاء وزاري يحتفل بالتطبيع
عشرات الاصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتين ضد الاستيطان في بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: كسر الحصار على لبنان ما كان ليكون لولا قوة المقاومة
اجراء اسرائيل لتلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها نقض لإتفاق الاطار
إصابة العشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية المغير بالضفة الغربية
خطيب زاده: عضوية ايران بمنظمة شنغهاي خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران
باخرة النفط العراقي تفرغ حمولتها في معملي دير عمار والزهراني
متفائل بالانتخابات القادمة وادعو العراقيين للمشاركة بكثافة لتغيير الواقع
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
تصنيع طائرات كاميكاز الإسرائيلية في أحدث اتفاقات التطبيع العسكرية بين الرباط وتل أبيب
البنتاغون يؤكد أهمية الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي للعالم
المنتخب الوطني لكرة الصالات يهزم أميركا ب4 أهداف مقابل هدفين
مسيرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام في الخليل