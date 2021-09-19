خطيب زاده: عضوية ايران بمنظمة شنغهاي خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران

وأضاف: هذه خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران ومحرك هام لسياستنا الخارجية حول محور آسيا.

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، يوم الجمعة، بقبول عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، واصفا ذلك بأنه يشكل خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران ومحرك هام لسياستنا الخارجية حول محور آسيا.

وفي تغريدة على تويتر إثر قبول عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، كتب سعيد خطيب زادة: نرحب بحرارة بقرار منظمة شنغهاي للتعاون بقبول عضوية ايران الدائمة.

وأضاف: هذه خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران ومحرك هام لسياستنا الخارجية حول محور آسيا.

وتابع: سنواصل جهودنا للاستفادة من المبادرات المحلية من اجل دفع مصالح المنطقة قدما.