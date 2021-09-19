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مشاورات بين وزيري خارجية إيران وروسيا على هامش قمة شنغهاي

وكان وزير الخارجية قد دعا في وقت سابق نظيره الروسي للمشاركة في اجتماع دول جيران أفغانستان الذي ستستضيفه طهران.
رمز الخبر: ۵۷۱۶۳
تأريخ النشر: 18 September 2021

التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، على هامش قمة شنغهاي الحادية والعشرين في دوشنبه، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

وفي هذا اللقاء، اكد وزير الخارجية على تعزيز العلاقات الشاملة مع روسيا، منوها بضرورة توافق البلدين على القضايا الإقليمية، وخاصة أفغانستان.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى الوضع الراهن المعقد في أفغانستان، معتبرا هذا الوضع نتيجة الانسحاب غير المسؤول والمذل لأمريكا من هذا البلد، منوها الى ان الادارة الأمريكية هي المسؤولة عن الوضع الراهن.

بدوره هنأ لافروف أمير عبد الله على تعيينه ودعا وزير الخارجية الايراني لزيارة موسكو ومواصلة المشاورات.

يذكر أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتبر حل القضية الأفغانية في تشكيل حكومة شاملة بمشاركة ممثلين عن كافة القوميات، وتؤكد على جهود ايران في تشجيع تحقيق هذا الهدف.

واستمرار للاجتماع الرباعي القصير الذي عقد الليلة الماضية والاجتماعات والمحادثات المنفصلة لوزراء الخارجية، تم الاتفاق على إصدار بيان رباعي مشترك لوزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا والصين وباكستان اليوم بشأن الوضع السياسي في أفغانستان.

وكان وزير الخارجية قد دعا في وقت سابق نظيره الروسي للمشاركة في اجتماع دول جيران أفغانستان الذي ستستضيفه طهران.

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