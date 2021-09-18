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باخرة النفط العراقي تفرغ حمولتها في معملي دير عمار والزهراني

أفرغت أولى بواخر النفط العراقي حمولتها في معملي دير عمار والزهراني للكهرباء، وسط ترقب لوصول باقي بواخر الديزل التي ستسمح بمواصلة عمل محطات كهرباء لبنان وتحسين التغذية.
رمز الخبر: ۵۷۱۶۱
تأريخ النشر: 18 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وبعد انتظار لأشهر، وصلت حاملة النفط التي تحمل الشحنة الأولى من الفيول المستبدل بالنفط العراقي إلى لبنان وهي تحمل 32 ألف طن، وتفرغ حمولتها في معملي دير عمار والزهراني.

وأُجرِيَ اختبار لمطابقة مواصفات الفيول، وأتت النتيجة إيجابية، على أن تصل الشحنة الثانية الأسبوع المقبل، كما كان مقرَّراً في السابق.

ووفق الاتفاق والعقد، ستجري كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول المخصَّص لمعامل كهرباء لبنان بالفيول العراقي، على أن تجري المناقصة الثانية في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

واتَّفق لبنان والعراق على استقدام كمية مقدارها مليون طن من النِّفط، يصار إلى أن يُستبدل بها وَقودٌ صالح لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، بحيث جري استبدال 30 ألف طن من الفيول الثقيل و33 ألف طن من الغاز بحمولة الشحنة الأولى، والبالغة 84 ألف طن من النفط أويل.

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