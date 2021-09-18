بدء محاكمة مدنيّة في فيننا بشأن تفشي كورونا في منتجعات تزلج في جبال الألب

بدأت محاكمة مدنية يوم الجمعة في النمسا لتنظر بشأن تعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا في منتجع في جبال الألب للتزلج خلال المراحل الأولى من تفشي الوباء.

موقع تابناك الإخباري_يقول أقارب العديد من الضحايا إن ما حصل في ذاك المنتجع أدى إصابات ووفيات كان من الممكن تجنبها.

وتدعم جمعية حماية المستهلك النمساوية الأسرة، وتقول إنها منفتحة على تسوية تفاوضية.

وينظر إلى تفشي الوباء في إيشغل، وهو منتجع شهير في غرب النمسا، كأحد أولى أحداث انتشار الوباء على نطاق واسع في أوروبا.

وقد خلصت لجنة مستقلة العام الماضي إلى أن السلطات في منطقة تيرول تصرفت ببطء شديد لإغلاق منتجعات التزلج على الجليد بعد أن أصبح من الواضح أنها كانت تتعامل مع واحدة من أولى حالات تفشي فيروس كورونا في أوروبا في آذار/ مارس. لكن اللجنة لم تجد دليلا على أن الضغط السياسي أو التجاري لعب دورا في القرارات.