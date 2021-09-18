سيارات الأجرة المتعطلة بسبب كورونا تتحول إلى مواقع لزارعة الخضروات

تحولت ساحة كبيرة لانتظار العشرات من سيارات الأجرة المتعطلة نتيجة إغلاقات كوفيد-19 في العاصمة التايلاندية بانكوك إلى موقع لزراعة الخضروات وبرك لتربية الضفادع.

موقع تابناك الإخباري_وتحولت أسطح سيارات الأجرة إلى تربة لبراعم نباتية وزهرية متعددة الألوان تغذيها الأمطار الموسمية، كذلك قام البعض باستخدام الإطارات القديمة لصنع أحواض مؤقتة للضفادع كمصدر لإدرار الدخل للسائقين الذين فقدوا وظائفهم جراء كوفيد-19.

وغادر العديد من سائقي سيارات الأجرة في بانكوك العاصمة إلى قراهم بسبب الانخفاض الملحوظ في مداخيل عملهم بسبب الإغلاقات المتكررة منذ مارس – آذار 2020.

ويزرع السائقون خضروات مثل الباذنجان والفلفل والخيار والكوسا والريحان بجانب تربية الضفادع لتوفير مداخيل تساهم في إطعامهم وعائلاتهم.

وإذا كانت المحاصيل جيدة فإنهم يخططون لبيع أي فائض في الأسواق المحلية.

وفرضت السلطات التايلندية إغلاقات مشددة ومتعاقبة للحد من انتشار الفيروس كما وضعت شروطا تعجيزية على ااجانب الراغبين في زيارتها مما ضرب السياحة التي يعتمد عليها الاقتصاد التايلندي بشكل كبير في مقتل.