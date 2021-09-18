مسيرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام في الخليل

نظمت هيئة الاسرى والمحررين في مدينة الخليل بالضفة الغربية مسيرة تضامنية حاشدة مع الأسرى المضربين عن الطعام ومنهم كايد الفسفوس المضرب عن الطعام داخل سجون الاحتلال منذ 65 يوما رفضا للاعتقال الإداري.

موقع تابناك الإخباري_قال نادي الأسير اليوم الأربعاء، إنّ إدارة سجون الاحتلال تُنكّل بالأسرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة والممنهجة، دون أدنى مراعاة لوضعهم الصحي، في محاولة للضغط عليهم وعزلهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم، حيث تُشكّل عمليات النقل إلى جانب العزل إحدى أبرز الأدوات التنكيلية التي تُمارسها بحقّ المضربين.

وأوضح نادي الأسير أنّ الأسير كايد الفسفوس (32 عامًا) من دورا بالخليل والمضرب منذ (56) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، إحدى الحالات الواضحة التي تعمدت إدارة سجون الاحتلال نقله بشكلٍ متكرر للتنكيل به، حيث وصلت لنحو سبع مرات منذ شروعه بالإضراب عن الطعام، وآخر عمليات النقل كانت من معتقل “الجلمة” إلى سجن “عيادة الرملة”.

وذكرت أنّ كايد الفسفوس هو أسير سابق اُعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقالاته في تموز 2020 وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم، ومحمود وحافظ، وخلال 2019 خاض إضرابًا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وإلى جانب كايد الفسفوس، يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: مقداد القواسمة منذ (42) يومًا، وأحمد حمامرة منذ (33) يومًا، والمهندس علاء الأعرج منذ (24) يومًا، وهشام أبو هواش من الخليل منذ (16) يومًا، ورايق بشارات منذ (11) يومًا، وشادي أبو عكر منذ (8) أيام، وفق نادي الأسير.

ولفت نادي الأسير إلى أن محاكم الاحتلال وتحديدًا في قضايا المعتقلين الإداريين تمارس دورًا صوريًا، من خلال ترجمة قرارات مخابرات الاحتلال “الشاباك”، حيث شكّلت محاكم الاحتلال ولا تزال الذراع الأساس في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.

من الجدير ذكره، أنّ غالبية الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام منذ مطلع العام الجاري، انتهت إضراباتهم باتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ، بحسب نادي الأسير. مشيرًا إلى أنّ نحو 550 أسيرًا رهن الاعتقال الإداري، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وصلت لعدد منهم أكثر من 15 عامًا.

وقال خالد الفوسفوس، شقيق الأسرى المضربين عن الطعام، كايد الفوسفوس ان شقيقة داخل اضرابه عن الطعام 65 يوما على التوالي بدون مدعمات وبدون فحوصات، ووضعه الصحي خطير جدا، مؤكدا انه لا يستطيع الحراك والتحرك وتم نقله الى سجن الرملة، وتهدد قوات الاحتلال بالتغذية القسرية له.

فيما قال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام أبو هواش ان ما تقوم قوات الاحتلال بحق الاسرى هو أسلوب ممنهج من اجل القضاء على الاضراب، مؤكدا أنه ليس الغريب على سلطات الاحتلال ان تسن قانون التغذية القسرية لكسر اضرابهم ومنعهم من نيل حريتهم.



