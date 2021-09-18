ترحيب بقرار البرلمان الأوروبي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات

البرلمان الأوروبي يصوّت بأغلبية ساحقة، في جلسة عامة، على قرار عاجل يُدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

موقع تابناك الإخباري_صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في جلسة عامة اليوم على قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على قضية المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهادهم.

ويمثل القرار، الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة، أول تدخل رئيسي للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. تمت مناقشة القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي اليوم، أثار خلالها أعضاء البرلمان الأوروبي مخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وحثوا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف قوي بشأن هذه القضية.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحميل حكومة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية عن انتهاكاتها الممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها وتجاهلها التام للقانون الدولي. تبنت حكومة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الأساليب لتبييض وتغطية سجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان، وإحدى الطرق الرائدة هي معرض إكسبو دبي 2020. اليوم تصويت البرلمان الأوروبي الذي يحث الشركات والدول الأعضاء في أوروبا على الانسحاب من هذا المعرض الملون بالدم هو انتصار لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وفي كل مكان”.