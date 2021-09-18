مديرية الصحة في المثنى تشيد بجهود الحشد الشعبي الصحية في المحافظة

أشاد مدير الصحة العامة في المثنى، عباس عبد الصاحب، بجهود هيئة الحشد الشعبي الخدمية بالمحافظة.

موقع تابناك الإخباري_وقال عبد الصاحب ان هيئة الحشد الشعبي وقفت معنا منذ الأيام الأولى لتفشي جائحة كورونا بتوفير مختلف أنواع المساعدات والمواد وكان آخرها افتتاح معمل أوكسجين قادة النصر الذي وفر 500 – 700قنينة اوكسجين يوميا.

وأضاف عبد الصاحب، أن ما وفره الحشد الشعبي من مواد ومستلزمات ساعدت المحافظة ودائرة الصحة بشكل كبير واسهمت بالإسراع في شفاء المصابين، مشيرا الى أن الحشد ساهم أيضا في تأهيل بعض المراكز الصحية وإعادتها الى الخدمة.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت قبل أيام عن العديد من المنجزات الخدمية والمشاريع التي قامت بها خلال الأشهر الماضية في محافظة المثنى، ضمن مبادرة "جمال الوطن".