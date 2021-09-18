45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى نحو 45 ألف مواطن صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات الاحتلال المشددة على أبواب القدس القديمة المؤدية إلى الأقصى.

موقع تابناك الإخباري_وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن حراس وسدنة ومتطوعي المسجد انتشروا في ساحاته وعلى أبوابه، لحث المصلين على اتباع إجراءات الوقاية نتيجة استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا”.

وانتشرت قوات الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين، كما تنتشر على الحواجز حول مدينة القدس، لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد.

ومنعت قوات الاحتلال العديد من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة من خارج القدس، إلا القليل خاصة من الضفة الغربية.