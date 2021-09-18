النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى نحو 45 ألف مواطن صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات الاحتلال المشددة على أبواب القدس القديمة المؤدية إلى الأقصى.
رمز الخبر: ۵۷۱۵۲
تأريخ النشر: 18 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن حراس وسدنة ومتطوعي المسجد انتشروا في ساحاته وعلى أبوابه، لحث المصلين على اتباع إجراءات الوقاية نتيجة استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا”.

وانتشرت قوات الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين، كما تنتشر على الحواجز حول مدينة القدس، لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد.

ومنعت قوات الاحتلال العديد من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة من خارج القدس، إلا القليل خاصة من الضفة الغربية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
باخرة النفط العراقي تفرغ حمولتها في معملي دير عمار والزهراني
بدء محاكمة مدنيّة في فيننا بشأن تفشي كورونا في منتجعات تزلج في جبال الألب
سيارات الأجرة المتعطلة بسبب كورونا تتحول إلى مواقع لزارعة الخضروات
جهود الحشد الشعبي أثمرت تطوراً في الطرقات في محافظة المثنى
مسيرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام في الخليل
معادلة الردع التي كسرت الحصار الأمريكي على لبنان
ترحيب بقرار البرلمان الأوروبي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات
مديرية الصحة في المثنى تشيد بجهود الحشد الشعبي الصحية في المحافظة
بابل تكمل استعداداتها لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام
45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
افتتاح السنة القضائية الجديدة في ظل وضع استثنائي دقيق
إصابة العشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية المغير بالضفة الغربية
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: كسر الحصار على لبنان ما كان ليكون لولا قوة المقاومة
أمطار غزيرة مفاجئة تغمر طرق وشوارع مدينة ميلانو الشمالية
الشيخ عبد الرزاق يوزع مبلغاً من المال على أهالي ضحايا انفجار التليل
العميد سريع يكشف تفاصيل عملية البأس الشديد في مأرب
عشرات الاصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتين ضد الاستيطان في بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس
حركة خفيفة في معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بعد اعادة فتحه
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: كسر الحصار على لبنان ما كان ليكون لولا قوة المقاومة
بوتين: لا يمكن وصف حكومة طالبان بأنها شاملة لكن يجب التعامل معها
تأكيد جزائري هندي على أهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين
تطمح لمنافسة الناتو.. تعرف على منظمة شنغهاي للتعاون التي باتت إيران العضو التاسع فيها
مسيرة في جنين دعماً للأسرى وتأكيدات على مواصلة النضال لتحريرهم
إيران تصبح عضوا دائما في منظمة شنغهاي للتعاون
إصابة العشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية المغير بالضفة الغربية
الشحنة النفطية العراقية الأولى تفرغ حمولتها في معمل دير عمار الشمالي
الإعلام الحربي يوثق السيطرة على آليات للتحالف في مأرب خلال معركة البأس الشديد
بايدن يدافع عن خطته الضخمة للإنفاق العام
بلينكن​: التحالف بين ​أمريكا​ وأستراليا​ لم يكن يوما أكثر أهمية أو قوة مما هو عليه الآن
الدمية العملاقة "أمل" تصل مدينة أسيسي في محاكاة لرحلة اللاجئين السوريين