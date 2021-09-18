إصابة العشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية المغير بالضفة الغربية

أصيب العشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية ضد الاستيطان ودعمًا للأسرى في سجون الاحتلال، في قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

موقع تابناك الإخباري_وقال عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة أنه "بعد أن أقيمت صلاة الجمعة في الأراضي الزراعية بالمنطقة الشرقية من قرية المغير، انطلقت مسيرة شارك فيها المئات باتجاه الطرق المغلقة، وحين وصولها فرقتها قوات الاحتلال بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، حيث أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع".

كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان من القرية باتجاه البوابة التي تغلق الطريق الرئيسية للبلدة منذ نحو 18 عاماً، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية.