عشرات الاصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتين ضد الاستيطان في بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بجروح وبحالات إختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرتين السلميين الأسبوعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، رفضًا لإقامة بؤر استيطانية على أراضي جبل صبيح في بيتا وفي المنطقة الشمالية الشرقية من قرية بيت دجن شرق نابلس.

موقع تابناك الإخباري_وبعد وصول المسيرة بالقرب من قمة جبل صبيح حيث تقام بؤرة إستيطانية هناك، قمعتها قوات الاحتلال، ما أوقع عدة إصابات.

وكانت قد إنطلقت المسيرة رفضًا لإقامة البؤرة الاستيطانة ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال في وجه ما يتعرضون له من قمع، بينما اندلعت مواجهات بعد قمع المسيرة، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

من جانبه، قال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر تعامت مع 5 إصابات بالرصاص المطاط في مواجهات بيتا، وكذلك إصابة واحدة سقوط وتم نقله للمستشفى، علاوة على 25 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع”.