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مئات المواطنين يؤدون صلاة الفجر على بلاط المسجد الإبراهيمي

أدى مئات المواطنين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل رغم تضييق الاحتلال، وبعد ساعات من اقتحامه وتدنيسه من قبل عشرات المستوطنين.
رمز الخبر: ۵۷۱۳۷
تأريخ النشر: 17 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ ووصل المواطنون من أنحاء الخليل كافة الى المسجد لأداء الصلاة والمشاركة في اعماره في ظل عمليات التهويد الخطيرة التي يتعرض لها.

وقال الأسير المحرر عيسى الجعبري إن المستوطنين أزالوا السجاد من القاعة الإسحاقية، حيث أدى المواطنون الصلاة على البلاط الذي فرشت عليه حصائر خفيفة بالية.

وأضاف الجعبري:" أنعم الله علينا بأداء صلاة فجر اليوم في مسجد أبينا إبراهيم الخليل ﷺ، بعد أن كان مغلقًا الأيام الماضية وتسرح فيه قطعان المستوطنين بمناسبة عيد الغفران لديهم".

وأوضح أن عائلات الخليل قدمت للمصلين ضيافة بعد صلاة الفجر بعد الصلاة كانت هناك ضيافة لزوار الحرم قدمتها عائلة الجعبري، وكانت مشاركة فخذنا – أبو رحمة – بـ (الخبيصة) الخليلة المصنوعة من راووق العنب.

ونشر المستوطنون عبر مواقعهم مشاهد لأدائهم طقوساً تلمودية داخل القاعة الاسحاقية في المسجد الابراهيمي بعد إزالة سجاد الصلاة واقتحامه بأحذيتهم. وتعمد المستوطنون تصوير أرجاء المسجد ومنبره خلال أداء الطقوس وترديد هرطقات تلمودية.

كما شاركت عشرات النساء اليهوديات في تدنيس المسجد الابراهيمي للاحتفال بما يسمى عيد الغفران اليهودي الذي يتخذه الاحتلال ذريعة لإغلاق المسجد والسماح للمستوطنين باقتحامه.

ويوم الأربعاء الماضي اقتحم جنود الاحتلال بأحذيتهم المسجد الإبراهيمي، وطردوا المصلين، كما طلبوا من موظفي الأوقاف تسليم المفاتيح لإغلاقه بحجة الأعياد اليهودية.

كما اعتدت قوّات الاحتلال بالضرب على سائق مديرية الأوقاف مجدي صلاح، ومرقي الحرم رائد مسودة، وأخرجوهم بالقوة.

سبق أن أصدرت سلطات الاحتلال يوم الأحد الماضي قرارًا بإغلاق أروقة وساحات المسجد أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة في الخليل، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بعيد "الأيام العشرة" اليهودي.

وتخطط سلطات الاحتلال للاستيلاء بشكل تدريجي على المسجد الابراهيمي عبر الاجراءات الداخلية فيه وفي محيطه، والتي تشكل بمجملها مساسا بحرمة مكان إسلامي مقدس يقيم فيه المسلمون شعائرهم الدينية، ومخالفة للناحية العقائدية ولكل المواثيق والأعراف الدولية والديانات السماوية.

وبدأ الاحتلال مؤخراً بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي، الذي سيقتطع 91 مترًا كحيز للمصعد و300 متر كممرات ومساحة خارجية له ستعمل على تسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد.

وقد تصاعدت مؤخراً الدعوات لعموم المواطنين بالحشد والصلاة في المسجد الابراهيمي لحمايته من التهويد. وانطلقت عدة حملات تحض المواطنين على أداء صلاة الفجر والتواجد بكثافة في المسجد.


         

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