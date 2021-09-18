التراث الروسي الموسيقي يصدح بين أعمدة قلعة بعلبك

اقامت جوقة دير سريتنسكي الشهيرة حفلا موسيقيا في معبد باخوس في قلعة بعلبك ، هذا الحفل من تنظيم وزارة الثقافة الروسية بالتعاون مع البيت الروسي في بيروت وبعلبك.

موقع تابناك الإخباري_وحضر الحفل رئيس بلدية بعلبك واعضاء من البلدية بالاضافة الى اعضاء من السلك الديبلوماسي الروسي العامل في لبنان والجالية الروسية المقيمة في لبنان وابناء المدينة.

وأكد مدير المركز الثقافي الروسي الدكتور فاديم زايتشكوف انه فخور بحضور هذه الفرقة التي عمرها اكثر من 600 سنة وهي تابع لدير سريتنسكي الى لبنان، وهي فرقة شعبية فلكلورية روسية، وقال إن "الاغانية الشعبية الروسية هي جزء من روحية الشعب فأردنا اعطاء جزء من روح شعبنا الى الشعب اللبناني واهالي مدينة بعلبك".

وشكر مدير المركز الثقافي الروسي في لبنان كل من تعاون معهم لانجاز هذا الحفل. وقدمت جوقة دير سريتنسكي بقيادة الماسترو الروسي نيكون جيلا، الأغاني الشعبية والفولكلورية والعسكرية الحماسية الشهيرة، وكذلك الأعمال الكلاسيكية باللغات الروسية والأجنبية.

وعبر قائد الفرقة الماسترو الروسي نيكون جيلا من بعلبك في حديثٍ خاص لتابناك عن مدى سعادته لوجوده في لبنان وقال "نحن كجوقة نقدم أغاني وموسيقى من التراث التقليدي الروسي الذي يحاكي روح الانسان، واليوم بالتحديد سنقدم برنامج منوّع يعبّر عن الروح الروسية، بطريقة تفاعلية مع الجمهور اللبناني والروسي الحاضر، فالموسيقى هي اللغة العالمية للشعوب، وختم قائلا اتمنى الايجابية والسلام للشعب اللبناني".

من جهته أكد رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق انه تزمناً مع الانفراجات التي يشهدها لبنان بدايةً مع تشكيل الحكومة، يشرّفنا ان نستضيف اليوم الفرقة الروسية في مدينة بعلبك، لاعادة ذكرايات الماضي، وهي فرصة للتأكيد على ان المدينة لا تزال حاضرة على الخارطة السياحية اللبنانية.

وأشار مدير المركز الثقافي الروسي في بعلبك الدكتور علي قاسم الى انه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان اردنا ان نعكس صورة ايجابية من خلال الثقافة الروسية وهي غنية جداً.

من ناحية أخرى اشارت السيدة داشا وهي من ابناء الجالية الروسية الى انهم اتوا للاستماع بهذه الفعالية الراقية جداً، التي نظمها البيت الروسي، وقالت: " نحن سعداء جداً ان نستمتع في بعلبك بموسيقى فرقة دير سريتينسكي فهذا حدث نادر جداً، ونحن كجالية روسية مقيمة في لبنان ننتظر دايماً مثل هذه الفعاليات، وانا فخورة جداً بها".



