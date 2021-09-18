الإعلام الحربي يوثق السيطرة على آليات للتحالف في مأرب خلال معركة البأس الشديد

وثقت مشاهد للإعلام الحربي اليمني سيطرة مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية على آليات للتحالف السعودي، خلال معركة البأس الشديد في محافظة مأرب.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن معسكر ماس "هو أكبر المعسكرات التي استخدمها العدو خلال السنوات الماضية"، بحسب ما أوضح العميد سريع.

وأكد أن التحالف حشد في هذا المعسكر "آلاف المرتزقة وكذلك عناصر ما يسمى القاعدة وداعش إضافة الى ضباط من جيش العدو السعودي".

وكشف العميد سريع اليوم الجمعة مشاهد توثق مسار عملية البأس الشديد في مأرب، والتي انتهت إلى السيطرة على مديريتي مدغل ومجزر في محافظة مأرب، وكذلك السيطرة على معسكر ماس "وهو أكبر المعسكرات التي استخدمها العدو خلال السنوات الماضية"، بحسب ما أوضح العميد سريع.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة تفاصيل عملية البأس الشديد في محافظة مأرب، التي امتدت من آذار/مارس 2020 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأوضح العميد سريع أن العملية أسفرت عن 3000 قتيل و12400 جريح و550 أسيراً من قوات التحالف السعودي.