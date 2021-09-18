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المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تفرض عقوبات بحق منفذي الانقلاب على الرئيس الغيني

فرضت الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عقوبات فردية على منفذي الانقلاب الذي أطاح برئيس غينيا ألفا كوندي في 5 أيلول/سبتمبر، داعية إلى إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر.
رمز الخبر: ۵۷۱۲۷
تأريخ النشر: 17 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وتطالب المجموعة بـ"عودة فورية إلى النظام الدستوري"، وقد سبق لها تعليق عضوية غينيا في هيئاتها.

واجتمعت الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا طوال اليوم في أكرا لاتخاذ قرار بشأن ردها على الانقلاب ضد كوندي في 5 أيلول/سبتمبر.

وقرر قادة غرب أفريقيا المجتمعون في أكرا تجميد الأصول المالية لأعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة وأصول أفراد أسرهم وفرض حظر سفر عليهم.

ودعا قادة دول غرب أفريقيا المجلس العسكري الغيني إلى إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر من أجل تشكيل حكومة مدنية في البلاد.

وقال جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية إيكواس للصحافة "شدد رؤساء الدول على أن تكون الفترة الانتقالية (العسكرية) قصيرة جدا".

وأضاف "الفترة الانتقالية يجب ألا تستمر أكثر من ستة أشهر. في غضون ستة أشهر، يجب إجراء انتخابات".

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