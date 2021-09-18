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مقاتلو الجيش واللجان الشعبية يقدمون الإسعافات الأولية لجرحى التحالف في مأرب

وثقت مشاهد الإعلام الحربي اليمني اليوم الجمعة تقديم مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية الإسعافات الأولية لجرحى التحالف السعودي خلال عملية البأس الشديد في مأرب.
رمز الخبر: ۵۷۱۲۵
تأريخ النشر: 17 September 2021

وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الجمعة مشاهد توثق مسار عملية البأس الشديد في مأرب، والتي انتهت إلى السيطرة على مديريتي مدغل ومجزر في محافظة مأرب، وكذلك السيطرة على معسكر ماس "وهو أكبر المعسكرات التي استخدمها العدو خلال السنوات الماضية"، بحسب ما أوضح العميد سريع.

وبينت المشاهد السيطرة على تحصينات التحالف واستهداف آلياته، كما أظهرت استهداف طاقم للتحالف بصاروخ موجه.

وأظهرت المشاهد أيضا تقديم أحد مقاتلي الجيش واللجان الشعبية، إسعافات أولية لأحد جرحى التحالف.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة تفاصيل عملية البأس الشديد في محافظة مأرب، التي امتدت من آذار/مارس 2020 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأوضح العميد سريع أن العملية أسفرت عن 3000 قتيل و12400 جريح و550 أسيراً من قوات التحالف السعودي.

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