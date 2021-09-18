تأكيد جزائري هندي على أهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين

أكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق خلال استقباله أمس الخميس، وزير الخارجية الهندي شري مورليداهاران، أهمية تطوير المبادلات التجارية بين البلدين.

موقع تابناك الإخباري_وأشاد رزيق بعمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط الجزائر بالهند منذ عقود، مؤكدا "أهمية تطوير المبادلات التجارية البينية التي لا ترقى اليوم إلى مستوى تطلعات البلدين والشعبين".

وفي السياق، شدد وزير التجارة على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المسؤولين الاقتصاديين وتنويع الشراكات في القطاعات المنتجة، مضيفا أن" الجزائر مقبلة على دخول منطقة التبادل التجاري الحر القارية الافريقية وهو ما يخولها بأن تصبح بلد مصدر بامتياز ومنطقة عبور استراتيجية للمنتجات نحو الأسواق الافريقية".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الهندي عن "جاهزية بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات خاصة في المجال التكنولوجي والرقمنة".