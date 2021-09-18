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بلينكن​: التحالف بين ​أمريكا​ وأستراليا​ لم يكن يوما أكثر أهمية أو قوة مما هو عليه الآن

أشار ​وزير الخارجية​ الأميركي ​أنتوني بلينكن​، إلى أن التحالف بين ​أمريكا​ وأستراليا​ "لم يكن يوما أكثر أهمية أو قوة مما هو عليه الآن".
رمز الخبر: ۵۷۱۲۱
تأريخ النشر: 17 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ولفت بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن تحالف أوكوس الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ مع ​بريطانيا​ وأستراليا لمشاركة التقنيات المتقدمة، "يمكن أستراليا من امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية ونعمل معها على ضمان أمن المحيط الهندي والباسيفيكي".

وأكد أن "اتفاق أوكوس دليل على العمل مع حلفائنا من أجل أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مشيراً إلى أن "​الصين​ تعلم جيدا أن أستراليا لن تتراجع في ظل تهديداتها العدائية". وشدد على أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن أستراليا أمام التهديدات الصينية، ونحن نعمل من أجل ضمان حرية الملاحة البحرية، وتحالفنا مع أستراليا لا يمكن زعزعته".

كما أبدى قلق بلاده "تجاه استخدام الصين القوة ضد حلفائنا في أستراليا". وأفاد بأن "​فرنسا​ شريك أساسي لنا وعلاقاتنا معها قوية. وتواصلت مع الشركاء الفرنسيين بعد الإعلان عن اتفاق الشراكة مع لندن وكانبيرا".

ويأتي تصريح بايدن إثر إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا شراكة أمنية جديدة، ستستحوذ كانبيرا بموجبها على أسطول غواصات تعمل بالدفع النووي، في خطوة من شأنها أن تطيح بصفقة ضخمة تناهز قيمتها 31 مليار دولار، أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية تقليدية.

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