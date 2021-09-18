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إيران تصبح عضوا دائما في منظمة شنغهاي للتعاون

أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الیوم الجمعة عضوا رسميا بمنظمة شنغهاي للتعاون خلال مؤتمر القمة الحادية والعشرون للمنظمة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.
رمز الخبر: ۵۷۱۱۵
تأريخ النشر: 17 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، خلال خطابه اليوم الجمعة في مؤتمر القمة، عن شكره لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على عضوية إيران الدائمة في المنظمة، وقال: آمل أن تواصل منظمة شنغهاي مسيرتها المتنامية التي نجحت في اكتساب مكانة إقليمية ودولية بارزة في فترة وجيزة.

وهنأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إيران على عضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون خلال خطابه في القمة.

وانطلقت القمة الحادية والعشرون لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبة الیوم الجمعة بمشاركة الدول الاعضاء دائمة العضوية والمراقبة فيها وبحضور السيد ابراهيم رئيسي.

وكانت منظمة شنغهاي للتعاون قد تأسست في شنغهاي عام 1996 بحضور رؤساء روسیا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان. وفي العام 2005 انضمت ايران والهند وباكستان للمنظمة بصفة عضو مراقب وفي عام 2017 تحولت الهند وباكستان الى العضوية الدائمة.

وتعد افغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا دول اعضاء مراقبة في المنظمة في الوقت الحاضر، كما تقدمت دول ارمينيا واذربيجان والنيبال وكمبوديا وتركيا وسريلانكا بطلب الانضمام للمنظمة عام 2015.

في عام 2005، تم رفض الطلب الذي تقدمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على صفة مراقب في المنظمة.


         

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