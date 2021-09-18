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الشيخ قاسم استقبل السفير السوري:

كسر الحصار الأمريكي هو بداية مرحلة ‏جديدة من المواجهة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لدى استقباله السفير السوري علي عبد الكريم علي اليوم الجمعة، ضرورة عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا، مشددا على أن "حزب الله سيتصدى لكل محاولات الحصار الأمريكي الصهيوني".
رمز الخبر: ۵۷۱۱۲
تأريخ النشر: 17 September 2021

واستقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السفير السوري في لبنان صباح اليوم، حيث جرى التداول في الأوضاع التي تهم البلدين.

وقد أكد الشيخ قاسم الموقف الثابت لحزب الله برفض زج لبنان في الأزمة السورية أو استخدامه منصة أو معبراً ضد سوريا، كما رفض تهريب السلاح من لبنان إلى سوريا أو إيواء المسلحين في بعض المناطق اللبنانية.

وأضاف: "الحل في سوريا سياسي، ولا تبدو أي إمكانية لأي حل آخر، والوضع الحالي مرشح للاستمرار من دون الحل السياسي". وأكد: "هذا الحل هو مصلحة للبنان أيضاً ولدول المنطقة".

هذا ورأى الشيخ قاسم أن وصول شاحنات المازوت الإيراني إلى لبنان عبر سوريا "كسر للحصار الاميركي على سوريا من خلال خرق ​قانون قيصر​ العدواني، وهو بداية مرحلة ‏جديدة من المواجهة التي ستحقق انتصارات سياسية واقتصادية لمصلحة البلدين سوريا ولبنان".

بدوره نوه السفير السوري بـ"إمكانية إنجاز نجاحات ‏بدأت مقدّماتها ويمكن البناء عليها في استجرار الطّاقة، الغاز المصري عبر سوريا والكهرباء ‏​الاردن​ي عبر سوريا، وأيضاً التواصل مع ​العراق​ والاردن والشّرق بعامّة عبر سوريا وتفعيل ‏العلاقة الأخوية بين الوزارات المعنية في البلدين".

وأضاف: "كانت رؤية سماحته والقراءة ‏المشتركة تشير الى صورة مستقبل فيه انفراجات اقتصادية واجتماعية ومعيشية للشعب في ‏سوريا ولبنان وللدّول الشقيقة والصّديقة ايضاً، إضافة للقراءة في المشهد السياسي جرى التطرق ‏فيها الى نقاط وكان التوافق فيها كبيراً جدا". ‏

المصدر: قناة المنار

 

         

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