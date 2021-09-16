أمير عبداللهيان: على بريطانيا تسديد ديونها القديمة لإيران

صرحت خلال المحادثات الهاتفية مع نظيري البريطاني بانه يجب سداد الدين القديم المترتب على بريطانيا لايران.

اعلن وزير الخارجية الإيراني امير حسين عبداللهيان انه ابلغ نظيره البريطاني دومينيك راب أنه يتوجب على لندن تسديد ديونها القديمة لطهران.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على صفحته الشخصية في "تويتر" مساء الثلاثاء: صرحت خلال المحادثات الهاتفية مع نظيري البريطاني بانه يجب سداد الدين القديم المترتب على بريطانيا لايران.

واضاف: لقد انتقدت بشدة تقاعس اوروبا في العمل بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

واوضح وزير الخارجية الايراني قائلا: خلال الاتصال الهاتفي بالتهنئة من قبل وزير الخارجية البريطاني اعلنت الاستعداد للحوار المبني على الاحترام المتبادل، واستنكرت الكارثة المفتعلة من قبل اميركا في افغانستان واكدت ضرورة تشكل حكومة شاملة فيها.