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اهتزازات ارتدادية في السعودية عقب الانسحاب الأمريكي من المنطقة

رمز الخبر: ۵۷۱۰۹
تأريخ النشر: 16 September 2021

أبرزت وسائل إعلام دولية ما تشهده السعودية من اهتزازات ارتدادية عقب الانسحاب الأمريكي من المنطقة وتصاعد مخاوف النظام الحاكم في السعودية من خطر فقدان الحماية الأمريكية.

وقال موقع Fair Observer واسع الانتشار إن القيادة السعودية تعاني من اهتزازات ارتدادية بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان، حيث يواجه آل سعود الآن لحظات مقلقة بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة في حماية عرشهم.

وأشار الموقع إلى حالة “صدمة سعودية حول مصداقية الضمانات الأمنية الأمريكية التي كانت في حد ذاتها موضع شك كبير منذ هجمات سبتمبر 2019 على البنية التحتية النفطية السعودية”.

من جهتها قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الإدارة الأمريكية وجهت رسالة تحذير قاسية للنظام السعودي من خلال سحب أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ.

وذكرت الصحيفة أن النظام السعودي قلق للغاية بشأن الالتزام العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

فيما ذكر موقع Wiki Strat أن مخاوف السعودية تتضاعف في اليمن حيث تشعر بفقدان الولايات المتحدة كشريك ضامن للأمن، كما أن طبيعة الانسحاب أثارت عدة تساؤلات؛ هل سيُترك السعوديون فجأة لإدارة الفوضى في اليمن دون دعم أمريكي؟.

وجاءت إعادة نشر الدفاعات من قاعدة الأمير سلطان الجوية خارج الرياض، في الوقت الذي راقب فيه حلفاء أميركا في منطقة الخليج الفارسي بقلق الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان، بما في ذلك عمليات الإجلاء في اللحظة الأخيرة من مطار كابول الدولي المحاصر.

المصدر : العالم

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