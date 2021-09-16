اليوم.. الرئيس الايراني يزور العاصمة الطاجيكية

وكانت منظمة شنغهاي للتعاون قد تاسست في شنغهاي عام 1996 بحضور رؤساء روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

من المقرر ان يتوجه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اية الله ابراهيم رئيسي اليوم الخميس الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة في زيارة رسمية تاتي تلبية لدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان.

ويذکر أن الرئيس الايراني سيغادر اليوم الخميس طهران متوجها الى دوشنبة للحضور في قمة شنغهاي والقاء كلمة له في هذا الاجتماع.

ومن أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها في قمة شنغهاي هي مواجهة تفشي كورونا والتطورات في أفغانستان ومواجهة التغير المناخي وتطوير التجارة بين الدول الاعضاء .

وسيعقد اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبة يومي الخميس والجمعة بمشاركة الدول الاعضاء دائمة العضوية والمراقبة فيها.

وكانت منظمة شنغهاي للتعاون قد تاسست في شنغهاي عام 1996 بحضور رؤساء روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

وفي العام 2005 انضمت ايران والهند وباكستان للمنظمة بصفة عضو مراقب وفي العام 2017 تحولت الهند وباكستان الى العضوية الدائمة وكانت ايران قد تقدمت بطلب العضوية الدائمة عامي 2006 و 2015 .

وتعد افغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا دول اعضاء مراقبة في المنظمة في الوقت الحاضر، كما تقدمت دول ارمينيا وجمهورية اذربيجان والنيبال وكمبوديا وتركيا وسريلانكا بطلب الانضمام للمنظمة عام 2015.