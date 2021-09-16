غريب آبادي في مجلس الحكام: لا تتوقعوا ضبط النفس ما دامت العقوبات مستمرة

من الأهمية جدا أن تكف أمريكا عن انتهاك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقرار مجلس الأمن رقم 2231 دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة.

قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، اليوم الاربعاء، في كلمة خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تتوقعوا أن تمارس إيران ضبط النفس وتتخذ إجراءات بناءة مادامت العقوبات مستمرة.

وقال غريب آبادي، ان الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231 بالانسحاب من الاتفاق النووي واتباع سياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة واستئناف العقوبات، الأمر الذي أثر بشكل مباشر ومدمّر على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، وهو الهدف الرئيسي للاتفاق النووي.

وتابع، وبما أن رفع العقوبات وتداعياتها في الاتفاق النووي يشكلان أساس رضا إيران عن الاتفاق، فإن الانتهاكات من قبل الولايات المتحدة جعلت هذا الجزء من الاتفاق غير فعال وعديم الفائدة. للأسف، لم يتم التعامل مع هذه المخاوف بشكل صحيح من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث من أجل إيجاد حلول عملية للتعويض عن انتهاك الاتفاق.

واضاف، طالما العقوبات مستمرة، فلا تتوقعوا ضبط النفس والاجراء البناء من إيران. إن اجراءاتنا وأنشطتنا النووية، تخضع لمعاهدة عدم الانتشار، وهي أنشطة سلمية بالكامل ، وتخضع للمراقبة والتحقق من قبل الوكالة. لذلك أنصح هذه الدول بعدم خداع الرأي العام والوفاء بالتزاماتها التي لم يتم الوفاء بها تجاه الشعب الإيراني.

وتابع، كما صرح رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، فإن إيران تريد مفاوضات تفضي الى النتائج. من المهم أن تضمن نتيجة هذه الجهود رفع جميع العقوبات بشكل فعال ويمكن التحقق من ذلك، وأن لا نشهد مرة أخرى كوارث مثل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، أو إساءة استخدام الآليات المنصوص عليها في الاتفاق النووي وانتهاك جميع الالتزامات.

واردف قائلا، لم نرى ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية تمتلك الارادة الكافية والاستعداد للاقلاع عن إدمانها على اتخاذ إجراءات قسرية أحادية الجانب، واحترام القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها برفع العقوبات بشكل كامل وفعال، واتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لهذا الامر أم لا؟ من الأهمية جدا أن تكف أمريكا عن انتهاك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقرار مجلس الأمن رقم 2231 دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة.

واضاف، ان استمرار أو وقف تسجيل البيانات لا علاقة له بالتزامات إيران حول الاشراف والمراقبة. ومما لا شك فيه أن أي قرار تتخذه إيران في هذا الصدد سيكون على أساس تحفظات سياسية فقط ، ولا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا ينبغي لها أن تعتبره أحد مطالبها.

ونوه غريب آبادي الى ان الوكالة اعتادت على التركيز فقط على مفتشيها ومعداتها ومراقبتها، ولا تقوم بواجباتها ومسؤولياتها في مواجهة التخريب الإرهابي ضد المنشآت السلمية لأعضائها. ستستمر المشاكل ما دامت الوكالة لا توضح مصير هذه التناقضات. يجب على الوكالة اتخاذ موقف واضح من هذا الصدد.