وزير النفط الايراني يؤكد على زيادة تكرير النفط وانتاج مكثفات الغاز

اكد وزير النفط الايراني جواد اوجي على زيادة طاقة تكرير النفط وانتاج مكثفات الغاز في البلاد.

وقال اوجي في تصريح للاذاعة الايرانية مساء الاربعاء: من المتوقع ان ترتفع طاقة تكرير النفط في البلاد خلال الاعوام الاربعة القادمة بحدود 1.5 مرة وان يرتفع انتاج النفط البالغ 2.2 مليون برميل يوميا الى 3.5 مليون برميل.

واكد وزير النفط على زيادة تكرير النفط وانتاج مكثفات الغاز وقال: سنعتمد في هذا المجال برنامجين للارتقاء الكمي والنوعي للمصافي الحالية وكذلك ايجاد طاقات تكرير جديدة عبر انشاء مجمعات التكرير والبتروكيمياويات.

واضاف: ان استهلاك البلاد من الغاز في العام الماضي بلغ 225 مليار متر مكعب من ضمنه 130 مليارا في الصناعات ومحطات الطاقة و 55 مليارا للاستهلاك المنزلي.

واشار وزير النفط الى ان حصة ايران من تجارة الغاز في العالم تبلغ اكثر من 33 مليار متر مكعب سنويا اي اقل من 2 بالمائة رغم كونها ثاني دولة في العالم من حيث احتياطيات الغاز وقال: انه بناء على ذلك سنعمل على زيادة الصادرات عبر الدبلوماسية الغازية واستخدام اساليب مثل المقايضة والترانزيت.

واشار الى ان هنالك 8 مستثمرين على استعداد لانشاء مجمعات تكرير وبتروكيمياويات وقال: انه من المتوقع زيادة طاقة التكرير في البلاد خلال الاعوام الاربعة القادمة بنحو 1.5 مرة وان يرتفع انتاج النفط البالغ 2.2 مليون برميل يوميا الى 3.5 مليون برميل.

ونوه الى ان احتياطيات ايران المؤكدة من النفط تبلغ 150 مليار برميل وقال: ستتم زيادة طاقة انتاج النفط والغاز والتكرير تزامنا مع زيادة طاقة انتاج المشتقات النفطية وكذلك تحسين وادارة استهلاك المشتقات النفطية والغازية.