امير عبداللهيان يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الايرانية - اللبنانية

وهنأ وزير الخارجية الايراني في اللقاء لبنان حكومة وشعبا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة ، معربا عن أمله في حل مشاكل اللبنانيين في أسرع وقت ممكن وتحقيق تطلعاتهم وامالهم.

أعرب ممثل حزب الله لبنان في ايران خلال لقاءه وزير الخارجية الايراني عن امتنان الشعب اللبناني للجمهورية الإسلامية الإيرانية على إرسال الوقود ودعم لبنان وسط الظروف العصيبة.

ویذکر ان ممثل حزب الله لبنان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عبد الله صفي الدين" التقى بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وهنأ وزير الخارجية الايراني في اللقاء لبنان حكومة وشعبا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة ، معربا عن أمله في حل مشاكل اللبنانيين في أسرع وقت ممكن وتحقيق تطلعاتهم وامالهم.

وصرح أمير عبد اللهيان " أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة الدكتور رئيسي تهتم بدعم المقاومة وتحرص على ذلك، واصفا مقاومة الشعب اللبناني ضد العدو الصهيوني والتكفيري بأنها مصدر فخر وشموخ لكل شعوب المنطقة و الاحرار.

واكد أمير عبد اللهيان على المزيد من تعزيز العلاقات بين لبنان حكومة وشعبا والجمهورية الإسلامية الإيرانية معلنا عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتلبية احتياجات لبنان في مختلف المجالات.

من جانبه هنأ ممثل حزب الله لبنان في ايران بتعيين امير عبداللهيان وزيرا لخارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، مبينا ان الشعب اللبناني يعرب عن تقديره للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها لبنان في الاوقات العصيبة.

كما اعرب صفي الدين عن شكره وتقديره للجمهورية الاسلامية الايرانية على توفيرها الوقود الذي يحتاجه الشعب اللبناني متمنيا بلوغ الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع مراحل النمو وازدهار.