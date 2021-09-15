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مشروع ربط آلاف القرى الايرانية بشبكة الانترنت

ونوه الى تقديم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوظيف الطاقات القصوى في تقنية المعلومات بهدف ايجاد حلول لمختلف مشاكل المواطنين.
رمز الخبر: ۵۷۰۹۵
تأريخ النشر: 15 September 2021

وعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني عيسى زارع بور بانجاز مشروع لربط آلاف القرى الايرانية بشبكة الانترنت قريباً.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عیسی زارع‌ بور، في تصريحه للصحفيين اليوم الثلاثاء في اعقاب مشاركته باجتماع لجنة شؤون الصناعة والتعدين البرلمانية، إن القرى التي يقطنها أكثر من 20 أسرة لاتزال خارج شبكة تغطية الانترنت في البلاد ومن المؤمل وصلها بالشبكة لغاية نهاية العام المقبل (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).

وفي سياق آخر أوضح الوزير انه وعد النواب بتوظيف جميع طاقات وزارة الاتصالات لتقدم افضل الخدمات بمجال التعليم ضمن الاجواء الافتراضية وتقديم الدعم المطلوب لمختلف البرامج والخطط ورفع هواجس المعلمين والتلاميذ بهذا الصدد.

ونوه الى تقديم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوظيف الطاقات القصوى في تقنية المعلومات بهدف ايجاد حلول لمختلف مشاكل المواطنين.

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