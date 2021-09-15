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قائد عسكري ايراني: مهمة المجموعة البحرية 75 اثبتت فشل الضغوط الاميركية / ضرورة انتاج اسلحة متطورة وقادرة على مباغتة العدو

جاء ذلك خلال لقاء قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء غلام علي رشيد بمعية هيئة الرئاسة ومساعديه في المقر مع وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني.
رمز الخبر: ۵۷۰۹۲
تأريخ النشر: 15 September 2021

اكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء غلام علي رشيد بان المهمة الحساسة التي انجزتها المجموعة البحرية 75 المؤلفة من السفينة الحربية "سهند" والسفينة اللوجستية العملاقة "مكران" اثبتت فشل وعدم جدوى الحظر وضغوط اميركا الارهابية.

واكد علي رشيد ضرورة اتخاذ خطوات كبيرة لانتاج اسلحة ذات تكنولوجيا متطورة وقادرة على مباغتة العدو.

جاء ذلك خلال لقاء قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء غلام علي رشيد بمعية هيئة الرئاسة ومساعديه في المقر مع وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني.

وفي اللقاء اعرب اللواء رشيد عن سروره لانتخاب العميد آشتياني وزيرا للدفاع واسناد القوات المسلحة واشاد باسلوب ادارته وتعامله الرفيع مع جميع قادة الجيش والحرس الثوري في مسؤولياته السابقة، معربا عن امله في الارتقاء بمستوى التعاون في فترة مسؤولية العميد آشتياني في وزارة الدفاع بين الجيش والحرس الثوري.

واكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي ضرورة العمل بنهج ثوري وجهادي في مسار تحقيق تدابير القائد العام للقوات المسلحة لتطوير القدرات الدفاعية والهجومية خاصة في المجالات ذات الاولوية وانتاج الاسلحة بتكنولوجيا متطورة وقادرة على مباغتة العدو.

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