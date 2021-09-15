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ايران تهدف الى رفع توليد الطاقة الكهروذرية الى 8 آلاف ميغاواط

انه بناء على ذلك سيتم قريبا توظيف استثمارات عن طريق مختلف الاليات وبالاستفادة من الطاقات الداخلية والشركات الدولية الكبرى للوصول الى توليد 8 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية.
رمز الخبر: ۵۷۰۹۱
تأريخ النشر: 15 September 2021

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بانه حسب الدراسات المنجزة يجب رفع توليد الطاقة الكهروذرية في البلاد الى 8 آلاف ميغاواط.

وقال اسلامي في تصريح ادلى به مساء الثلاثاء على هامش اجتماعه بممثل الولي الفقيه وامام الجمعة في محافظة بوشهر: انه وبغية الوصول الى هذا الهدف ينبغي انشاء عدد اخر من المحطات النووية في البلاد.

واضاف: انه بناء على ذلك سيتم قريبا توظيف استثمارات عن طريق مختلف الاليات وبالاستفادة من الطاقات الداخلية والشركات الدولية الكبرى للوصول الى توليد 8 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية.

واكد اسلامي ان الطاقة الذرية تعد طاقة نظيفة واحدى الحاجات الملحة والعاجلة لحاضر ومستقبل البلاد ولابد من تطويرها لزيادة توليد الكهرباء واضاف: ان الكهرباء المولد في محطة بوشهر يبلغ 1000 ميغاواط حيث يجري ضخه في شبكة الكهرباء العامة في البلاد علما بان بنيتنا التحتية هي وفق المعايير الدولية والادارة المهنية الكفوءة.

واوضح بان توليد الوحدة الاولى بمحطة بوشهر تجاوز 50 مليار كيلوواط/ساعة خلال الاسبوعين الاخيرين وقال بشان الوحدتين الثانية والثالثة في المحطة: رغم وجود تاخر في انشاء هاتين الوحدتين الا ان اعمالهما الانشائية جارية في الوقت الحاضر وتبذل الجهود لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وفق الجدولة الزمنية المحددة.

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