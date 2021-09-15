النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۰مشاهدات
‍ پ

رفع عدد الزائرين الايرانيين لمراسم الأربعين إلى 60 ألف

وصرح مساعد وزير الداخلية بأنه لم يتم الاتفاق مع العراق على توجه الزوار عن طريق الحدود البرية ولكن بغية خفض النفقات فيمكن للزوار العودة برا عن طريق حدود مهران.
رمز الخبر: ۵۷۰۸۷
تأريخ النشر: 15 September 2021

اعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية الايراني، حسين ذوالفقاري، ان الاتفاق النهائي مع العراق تم على إيفاد 60 الف زائر ايراني للمشاركة في مراسم الاربعين الحسيني.

ویذکر ان ذوالفقاري صرح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في وزارة الداخلية بالقول: "فيما يتعلق بآخر القرارات المتعلقة بمراسم الأربعين كانت لنا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران لقاءات بالتعاون مع وزير الخارجية حيث تم طرح قضايا لم يكن قد تم الاتفاق النهائي بشأنها، ويوم أمس اوفدنا فريقا إلى بغداد وتم التوصل اليوم إلى اتفاق قبل ساعات".

وأضاف أنه: تم في النهاية تحديد عدد الزوار الايرانيين بـ60 ألفا وكان شرط البلدين للإيفاد إلى مراسم الاربعين هو تلقي جرعتين من لقاح كورونا، اضافة إلى شرط اضافي للعراق وهو اصطحاب نتيجة اختبار .

وتابع مساعد وزير الداخلية الإيراني لا حاجة للاختبار حين الحصول على تأشيرة الدخول لكنه مطلوب من الشخص في المطارات الإيرانية حين التوجه إلى العراق على ان لا تكون فترة الاختبار قد تجاوزت 72 ساعة.

وبيّن ذوالفقاري انه تقرر أن تقوم وزارة الصحة الإيرانية بإجراء اختبار PCR بصورة مجانية ولو كان اختبار الشخص الزائر حين العودة من العراق ايجابيا فإنه يخضع للحجر الصحي.

وصرح مساعد وزير الداخلية بأنه لم يتم الاتفاق مع العراق على توجه الزوار عن طريق الحدود البرية ولكن بغية خفض النفقات فيمكن للزوار العودة برا عن طريق حدود مهران.

واكد بأن مرور رعايا الدول الاخرى عبر ايران للتوجه إلى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين ممنوع وغير متاح لهم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي الايرانية تبحث زيادة الصادرات غير النفطية
صرخة الفيصل تكتب نهاية المغامرة السعودية
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
مشروع ربط آلاف القرى الايرانية بشبكة الانترنت
إنتاج المحطات الكهروحرارية ينمو 9 % في ايران
مقتطفات من السیرة العطرة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام
قائد عسكري ايراني: مهمة المجموعة البحرية 75 اثبتت فشل الضغوط الاميركية / ضرورة انتاج اسلحة متطورة وقادرة على مباغتة العدو
ايران تهدف الى رفع توليد الطاقة الكهروذرية الى 8 آلاف ميغاواط
ترحیب الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي بعضوية إيران الدائمة
الصادرات الايرانية الى العراق تسجل نموا بنسبة 31 %
الزهار: لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا
رفع عدد الزائرين الايرانيين لمراسم الأربعين إلى 60 ألف
ايران لم تمنح وكالة الطاقة الذرية أي معلومات جديدة حول برنامجها النووي
بكين تتجاهل مقترحا أمريكيا لعقد قمة مباشرة بين بايدن وشي
الرئيس الايراني: الاستفادة من قدرات الفضاء الافتراضي أمر ضروري لنمو البلاد وتميُّزها
رئيس الجمهورية سيشارك في قمة دول منظمة شنغهاي التي تعقد في طاجيكستان
وزير الصحة: لقاح "فخرا" من اللقاحات الفعالة وعالية الجودة
العراق جاد في تنفيذ المشاريع الاقتصادية مع ايران
شقيق الأسير زكريا الزبيدي: أخي دخل غرف الإنعاش
ايران ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حال استمرت بالانحياز لصالح أمريكا
البنتاغون: أي حرب مع الصين أو روسيا ستدمر العالم
في زيارة غيرمعلنة؛ بوتين يلتقي الأسد في الكرملين
اليونان: تحطم طائرة خفيفة على متنها مستوطنان إسرائيليان
السفير الايراني في بغداد: الغاء تأشيرة العراق للمسافرين جوا فقط
ايران لطالما دعمتنا في مواجهة اللحظات العسيرة
شاب فلسطيني ينفذ عملية طعن غرب القدس
سقط الرهان على الأمريكي الذي فشل في منع وصول السفن رغم الضغوط والتهديدات
قائد عسكري ايراني: مهمة المجموعة البحرية 75 اثبتت فشل الضغوط الاميركية / ضرورة انتاج اسلحة متطورة وقادرة على مباغتة العدو
امير عبداللهيان: نرحّب بالمفاوضات التي تحقق نتائج ملموسة
التزام واشنطن وطهران أقصر طريق لاحياء الاتفاق النووي