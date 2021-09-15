واكد النائب في البرلمان الايراني ان الشيء الوحيد الذي حدث هو أن ايران غيرت بطاقات الذاكرة الخاصة بالكاميرات.

ذكر نائب في البرلمان الايراني، نقلا عن رئيس مجلس الشوري الايراني، محمد باقر قاليباف، ان ايران لم تمنح وكالة الطاقة الذرية أي معلومات جديدة حول برنامجها النووي.

ویذکر ان ممثل اهالي تبريز في مجلس الشورى الايراني، احمد علی رضا بیكی، قال في حوار صحفي مع وكالة مهر للأنباء: " وفقا لرئيس البرلمان، فقد تم تغيير بطاقات الذاكرة الخاصة بالكاميرات وإغلاقها فقط، ولم يتم إعطاء اي معلومات جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال المفاوضات مع غروسي.

واكد النائب في البرلمان الايراني ان الشيء الوحيد الذي حدث هو أن ايران غيرت بطاقات الذاكرة الخاصة بالكاميرات.

وتابع ممثل اهالي تبريز في مجلس الشورى الاسلامي: "بحسب رئيس المجلس، فأن هذه البطاقات كانت مختومة من قبل الوكالة، تم استبدال البطاقات، واغلقت الوكالة الاجهزة مرة أخرى".

وأضاف علي رضا بيكي: "وفقاً للقانون الاستراتيجي الخاص برفع العقوبات، ونظراُ لعدم رفع العقوبات النووية عن ايران، فلا يمكن للحكومة تقديم اي معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية".