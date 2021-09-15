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بكين تتجاهل مقترحا أمريكيا لعقد قمة مباشرة بين بايدن وشي

وكانت المكالمة أول اتصال بين الرئيسين الأمريكي والصيني منذ سبعة أشهر حيث تحدثا خلالها عن ضرورة ضمان ألا تتحول المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع.
رمز الخبر: ۵۷۰۸۵
تأريخ النشر: 15 September 2021

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح عقد أول قمة مباشرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي، لكنه لم ينجح في تلقي وعد بذلك.

ویذکر انه نقلت الصحيفة عن عدد من المطلعين على المكالمة التي جرت يوم الخميس الماضي قولهم إن الرئيس الصيني شي لم يبد اهتماما بالعرض، وأكد بدلا من ذلك على ضرورة أن تتبنى واشنطن خطابا أقل حدة مع بكين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصادر قوله إن بايدن أثار مسألة القمة بوصفها واحدة من سبل التواصل مع الرئيس الصيني، ولم يكن ينتظر ردا على الفور.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أمريكي قوله "إن البيت الأبيض يعتقد أن المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 من بين أسباب عدم تفاعل الرئيس الصيني مع فكرة عقد القمة".

وكانت المكالمة أول اتصال بين الرئيسين الأمريكي والصيني منذ سبعة أشهر حيث تحدثا خلالها عن ضرورة ضمان ألا تتحول المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع.

المصدر: صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

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