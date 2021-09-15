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الرئيس الايراني: الاستفادة من قدرات الفضاء الافتراضي أمر ضروري لنمو البلاد وتميُّزها

"من متطلبات الاستفادة المناسبة من طاقات الفضاء الافتراضي، المعرفة التامة بكل إلزاماته وإذا اولينا نظرة دقيقة وصحيحة نحو الفضاء الافتراضي، فسيحصل تطور اساسي في البلاد".
رمز الخبر: ۵۷۰۸۴
تأريخ النشر: 15 September 2021

اكد الرئيس الايراني اليوم الثلاثاء على ضرورة الاستفادة من طاقات الفضاء الافتراضي لتحقيق التطور والتنامي للبلاد.

ویذکر ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، اشار إلى ضرورة الاستفادة من طاقات الفضاء الافتراضي لتحقيق التطور والتنامي للبلاد، قائلا: "من خلال التخطيط الصحيح يمكن تهيئة الارضية لاستفادة المواطنين بشكل مناسب من طاقات الفضاء الافتراضي".

ونوه الرئيس الايراني خلال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، الى تأثير الفضاء الافتراضي على جميع جوانب حياة المواطنين، وقال: "من متطلبات الاستفادة المناسبة من طاقات الفضاء الافتراضي، المعرفة التامة بكل إلزاماته وإذا اولينا نظرة دقيقة وصحيحة نحو الفضاء الافتراضي، فسيحصل تطور اساسي في البلاد".

واشار الى انه مازالت تفصلنا مسافة بعيدة عن تحقيق اهداف تشكيل المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، مؤكدا ان الحكومة الحالية ستبذل جهودها من خلال الاستفادة من آراء الخبراء الناشطين في هذا المجال، لنتمكن من الاستفادة من هذه التقنية بشكل صحيح وفي خدمة رفاهية الشعب وتطوير البلاد.

ودعا رئيسي الى الاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبرى في المجال الرقمي والافتراضي، مشيراً الى انه من خلال ايمان الشباب يمكننا رفع مستوى القوة السايبرية لايران، والاستفادة من هذا الفضاء الآمن لمصلحة الجماهير.

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