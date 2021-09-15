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خلال اتصال هاتفي من بوتين..

رئيسي: نتابع تعزيز العلاقات مع روسيا في جميع الأبعاد

واشار الرئيس الروسي إلى تعاون موسكو وطهران في مجال مكافحة كورونا وكذلك الإنتاج المشترك للقاح سبوتنيك، مؤكدا على استمرار هذا التعاون.
رمز الخبر: ۵۷۰۸۱
تأريخ النشر: 15 September 2021

أكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إننا نتابع تعزيز العلاقات مع روسيا في جميع الأبعاد.

وقال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إننا نتابع تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين في جميع الأبعاد.

كما أكد آية الله رئيسي على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في مكافحة كورونا بما في ذلك في مجال الإنتاج المشترك للقاح، قائلا: ان هذا التعاون يجب أن يستمر بقوة حتى القضاء على هذا الوباء العالمي بشكل كامل.

بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع آية الله إبراهيم رئيسي، إنه وضع في الحجر الصحي بسبب احتمال الإصابة بكورونا، ودعا إلى التنسيق لعقد اللقاء بين الرئيسين في أقرب فرصة.

واشار الرئيس الروسي إلى تعاون موسكو وطهران في مجال مكافحة كورونا وكذلك الإنتاج المشترك للقاح سبوتنيك، مؤكدا على استمرار هذا التعاون.

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