ايران ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حال استمرت بالانحياز لصالح أمريكا

"نشاط إيران النووي سلمي وكل انشطتنا تدخل في اطار الحقوق النووية الايرانية المعترف بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

اكد الامين العام لحزب التحالف الاسلامي على ان ايران ستعيد النظر في استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ارادت ان تستمر في الانحياز لصالح الولايات المتحدة.

ویذکر ان بادامجيان علّق على التصريحات الاخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الايراني ومحادثات فيينا بالقول: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائما ما تنحاز في الملف النووية الايرانية الى جانب اعداء الامة الايرانية، وغروسي ينتظر من ايران منحها إمكانية الوصول إلى نشاط ايران النووي، ومواصلة تنفيذ البروتوكولات المنصوص عليها، على الرغم من عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها".

واضاف: "نشاط إيران النووي سلمي وكل انشطتنا تدخل في اطار الحقوق النووية الايرانية المعترف بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وصرح الامين العام لحزب التحالف الاسلامي: "ان ايران ستعيد النظر في استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ارادت ان تستمر في الانحياز لصالح الولايات المتحدة، لأن هذا التعاون لا يفيد الامة الايرانية".

ووصف بادامجيان موقف الاوروبيين من محادثات النووية بأنه خاطئ، مضيفاً: "من المدهش أن يصر الأوروبيون على مواقفهم الخاطئة، الولايات المتحدة وأوروبا يعرفان أن إيران حازمة في موقفها وعليهم تغيير مسارهم إذا كانوا يدركون اخطائهم السياسية".